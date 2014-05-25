ثيبيليس.. مودريتش.. رونالدو.. قصة العاشرة

لم يكن أحد يصدق حدوث سيناريو مباراة ريال مدريد الإسباني ومواطنه أتلتيكو في نهائي أبطال أوروبا، ففي الدقيقة الثالثة والتسعين قفز سيرجيو راموس وبرأسه الحاسمة التي أعلنت التعادل، فيما قفز الرئيس بيريز، وعلا صوت المدرب أنشيلوتي، وعاد الأمل واقتربت العاشرة.

سيناريو مذهل، في ملعب النور، عندما أحرز غاريث بيل هدفا ثانيا، وأتبعه مارسيلو بالثالث، فيما ترك الدون رونالدو بصمته كالعادة، وعادل رقم ميسي بعدد الأهداف المسجلة في التشامبيونز ليغ والهدف القادم لراؤول.

العاشرة أمست حقيقة، أنشيلوتي عادل رقم بوب بايسلي مدرب ليفربول الإنجليزي منذ عقود مضت بتحقيق الأخير ثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، لاعبو الملكي رفعوا الكأس واقتحموا مؤتمر مدربهم الإيطالي، بعدها عادت البعثة نحو مدريد التي بكت حزنا وفرحا في آن واحد.

آلاف وآلاف في ساحات العاصمة الإسبانية، وصل الأبطال على متن الحافلة المكشوفة، عندئذ رفع أنشيلوتي الكأس ذات الأذنين وبدأت الاحتفالات مع العاشرة في ساحة بلازا دي ثيبيليس، بينما وضع سيرجيو راموس الوشاح على تمثال ثيبيليس، معلنا عودة الكأس إلى النادي بعد اثني عشر عاماً من الغياب.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هو أفضل صانع ألعاب للفريق، وثاني أفضل صانع ألعاب في البطولة بـست تمريرات حاسمة، لوكا مودريتش هو أكثر من قطع مسافات بين لاعبي الريال، والتاسع بين لاعبي المسابقة بواقع 117 كيلومترا، وهو أفضل من مرّر الكرة ضمن الفريق بواقع 710 تمريرات ناجحة من أصل 838 تمريرة.

أهداف رونالدو القياسية الـ17، أحد عشر هدفا بالقدم اليمنى، أربعة بالقدم اليسرى ، هدفان بالرأس.. كاسياس هو أكثر من تصدى بين جميع حراس البطولة بواقع 44 تصدياً، لاعبو الميرنغي سجلوا 41 هدفا في البطولة بمعدل 3.15 هدف في المباراة الواحدة، لتأتي العاشرة إلى خزانة الأبيض الكبير.