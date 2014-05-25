جيرارد يعترف: أفكر في الاعتزال

اعترف ستيفين جيرارد، قائد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، يوم الأحد، بأن مونديال البرازيل 2014 قد يكون آخر بطولة له بقميص "الأسود الثلاثة".

وأشار جيرارد نجم وقائد ليفربول إلى أنه سيتخذ قرارا سريعا فيما يتعلق بمستقبله الدولي عقب نهاية مشوار بلاده في المونديال، فيما يعتقد قائد فريق ليفربول أن بلاده قادرة على إحداث مفاجأة في المونديال، ولكنه شدد على أنه لم يتخذ بعد القرار الخاص بمسيرته الدولية.

وقال جيرارد (33 عاماً) لوسائل الإعلام المحلية: "بمجرد انتهاء كأس العالم سأجلس مع المدرب في الوقت المناسب وسأتخذ قراري بنفسي". وأضاف: "أؤكد مجددا أنني لم أتخذ قراري بعد، ولم تسنح لي فرصة الحديث مع المدرب".

وأكد القائد الأول للأسود الثلاثة أنه لم يتخذ القرار النهائي "سأتحدث مع برندان رودجرز مدرب ليفربول، وروي هودجسون مدرب المنتخب الوطني، وبعض الأشخاص المهمين بالنسبة لي، الذين أحترم آراءهم، ولاعبين شاركوا بجواري، سأتحدث معهم وسأتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".