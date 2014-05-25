سيميوني: الخسارة من الريال لا تستحق دمعة واحدة

أعرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، عن فخره بفريقه رغم خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 1-4 امام جاره ريال مدريد في لشبونة على ملعب النور ليلة البارحة.

وعند دخول سيميوني قاعة المؤتمرات الصحافية صفق المراسلون والصحافيون بحرارة لمدرب بطل الليغا الذي قال: "هذه المباراة لا تستحق ولو دمعة واحدة، لقد ضحينا بأنفسنا وقدمنا كل شيء، الآن يتوجب علينا الاسترخاء والراحة". وأضاف: "الريال كان أفضل في الشوط الثاني، وجدنا صعوبة كبيرة في مجاراتهم، يجب أن نرفع رؤوسنا ونركز في الموسم المقبل".

وتحدث سيمويني عن شجاره مع الفرنسي رافائيل فاران مدافع الريال: "سدد الكرة قوية نحونا في مقاعد الجهاز الفني، وهذا أزعجني، إنه صغير السن على تلك الأمور، رد فعلي ايضاً لم يكن مناسباً".

وعاد ليتكلم عن الهزيمة الثقيلة: "لا نشعر بالحزن، وإنما بمرارة عدم الوصول الى هدفنا، إنني فخور بالجمهور وباللاعبين، يجب أن نضمد الجراح".

يذكر أن الريال قلب تأخره بهدف دييجو جودين الى تعادل في الدقيقة 93 عبر سرخيو راموس، ثم تفوق بثلاثة أهداف عن طريق جاريث بيل ومارسيلو وكريستيانو رونالدو في الشوطين الإضافيين ليتوج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2002.