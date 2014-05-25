آراء هلاليين عقلاء

بين فئتين منقسمتين.. بين بقاء المدرب المواطن سامي الجابر على رأس الجهاز الفني لفريق الهلال لكرة القدم، أو رحيله، وسط ترقب أندية محلية وخارجية تنظر قرار الهلاليين في محاولة لكسب خدماته، تبرز فئة ثالثة من الجماهير الزرقاء نستطيع أن نطلق عليهم "العقلاء"، ذلك الوصف مبني على ما يطلقونه من آراء، دعونا نستعرض معكم، ماذا يقولون؟ مع تعليقات مقتضبة، ولكم الحكم:

•• نبدأ برأي رجل الأعمال "الملياردير" الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي، قال "اتصلت بأخي الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بعد الاتصال بالمدرب القدير سامي الجابر وأبلغته أننا سندعم قرار رئيس مجلس إدارة نادي الهلال 100 في المائة".

• مثل هذه الخطوة العقلانية تأتي في وقتها، لدعم النادي الكيان، قبيل أي إنسان، فالبشر يرحلون والكيانات باقية، شكرا يا أمير على موقفك الصادر من رجل خبير في التعامل مع كل الأزمات وفي أصعب الأوقات وأحرجها.

•• الكل شارك في موسم للنسيان:

١- لجان الاتحاد السعودي.

٢- مجاملات وأخطاء سامي.

٣- غياب الإدارة المتعمد.

فقط جمهور الهلال من أبدع..

• ألف تحيه لكل الجماهير الهلالية التي ساندت فريقها طوال موسم طويل وصعب على الرغم من غياب الإدارة.

•• بصراحة أخطاء سامي كثيرة.

الفريق ما له أي تكتيك.

المدرب سامي الجابر "جومل".

مفروض ما ييجي من الأساس.

• عين العقل.. طرحك العقلاني وأصفق إعجابا برأيك.. يا بطل.

أخيرا.. الذي نتمناه من الجميع تبادل الاحترام فيما بين جميع فئات وأطياف محبي النادي الزعيم، الكيان أولا وأخيرا، قبل الشرفيين، الإداريين، المدربين، وحتى اللاعبين، فهل تعي ذلك الجماهير التي أعمى التعصب عيونها عن وضوح الرؤية.

*نقلا عن الاقتصادية السعودية