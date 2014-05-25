ما هكذا عَهِدنا الهلال؟!

قبل أكثر من أربعين عاماً أحببت كرة القدم كمتذوق وكمتابع، شأني شأن باقي خلق الله الذين يستهويهم هذا الصنف من الأنشطة الرياضية المحببة.

** ولا أخفي سراً إن قلت إنني أحببت كرة القدم عن طريق (الهلال)، وأن هذا الحب لم يكن تأثراً بالسكنى في المدينة أو حتى الحي الذي يقطنه ذلك المحبوب.. ذلك أنني أقيم في مدينة جدة، ولم يكن حبي لكرة القدم، وبالتالي لهذا الكيان بالوراثة، كذلك لم يكن نزوة مراهقة، فقد كنت حينها قد أنجبت البنين.. أي أن ذلك الحب نتاج قناعة ناضجة، ولو عاد بي الزمن إلى تلك المرحلة من العمر لكان هذا هو اختياري الأول والأخير.

** حينما ولِد حبي لكرة القدم ممثلة بالهلال، لم يكن فقط لمجرد نبوغ نجومه في ترويض الكرة كترويض الفارس الماهر للمهرة الجموح.. وإنما لعدة مزايا أخرى إضافية لم ألمسها لدى البقية.

** لعل من أبرز وأهم تلك المزايا الخاصة بالهلال هي حنكة وقدرة رجالاته على الإيثار لصالح الكيان، وفي قدرتهم على احتواء ما قد يحدث من اختلافات في وجهات النظر حول قضية ما وصهرها في بوتقة المصلحة العليا للكيان الكبير بنفوس راضية مطمئنّة.. وهذا هو الديدن الهلالي الذي بوأه قمة الهرم على كافة الأصعدة والمستويات.

** فما الذي يحدث اليوم في أروقة كبير أكابر آسيا؟؟!.

** إذ لم يحدث في تاريخ (الزعيم) المديد والمجيد أن طفت على السطح بعض الأقاويل من عينة (انقسامات) إدارية، شرفية، أو شرفية، شرفية، أو إدارية، إدارية.. وحتى لو حدثت بعض الاختلافات في الرؤى وفي وجهات النظر، والتي يتداولها فلول (بني خيبان) على أنها انقسامات، إلاّ أنه سرعان ما يدحض رجالات الزعيم تلك الأقاويل الكيدية على أرض الواقع بالأفعال لا بالأقوال.. ما الذي تغير في الهلال؟!.

** سبق أن قلت وحذّرت في أكثر من تناول وأكثر من مناسبة، من خطورة عدم التنبه والتحسب لما يحاك في الخفاء من تدابير غايتها هَزّ ثقة الهلاليين في بعضهم البعض.. فضلاً عن السعي إلى إرباك العمل من خلال إشغالهم ببعض الأمور الجانبية التافهة التي لم تكن تمثل - في أي وقت مضى- للمنظومة الهلالية أي قدر من الأهمية، لأن تطلعاتهم أبعد من التوقف عند توافه الأمور وسفاسفها كما يحدث اليوم مع الأسف؟!!.

** علمياً: الجسد الواهن الضعيف إنما يكون أكثر عرضة لنهش الأمراض والأوبئة، صغيرها قبل كبيرها، وهذا هو حال هلال اليوم؟!!.

** هذا الوهن والضعف الجسدي الذي تجلّى بداية على هامش حادثة (كوزمين) الشهيرة المدبّرة.. ثم تتالت الأحداث تباعاً لتكشف مدى ما وصلت إليه الأمور من وهن وهوان؟!!.

** المعضلة أن هذه الحالة (المرضيّة) قد اتسع نطاقها بشكل يدعو للغبن، إذ تجاوزت مواقع ومصادر القرار إلى أماكن أخرى.

** على سبيل المثال: حين يحضر أي صوت هلالي إلى أي من الاستوديوهات البرامجية المختلفة، وبمجرد أن يأتي على ذكر أي تجاوز أو إساءة بحق الهلال أو رجالاته من أي طرف، وبخاصة إذا كان ذلك الطرف المُسيء (أصفر)، قامت قيامة المذيع ومعه الطرف الأصفر المقابل، ولا بأس من استقبال مداخلة خارجية، وجميعها تصب في خانة إسكات الصوت الهلالي الذي يجد نفسه محاصراً وسط تلك الأصوات المتكالبة، ثم لا يجد أي صوت هلالي يقف إلى جانبه أمام تلك (الغوغائية) المرتب لها بعناية في جميع البرامج باستثناء واحد..

مثال آخر: أي طرح لأي قلم هلالي سواء في هذه الجريدة أو سواها من الجرائد، وسواء كان ذلك الطرح خاصاً بالشأن الهلالي أو بسواه، نجد بأن جُل، إن لم يكن كل القراء المتداخلين للتعليق السلبي في عمومه، والذي لا يخلو من الإساءات، هم من الجماهير المناوئة للهلال، في المقابل لا تجد للقارئ الهلالي أي وجود داعم للكاتب أمام تلك الهجومات، وكأن على رؤوسهم الطير.. مما يشير إلى أن الحالة الهلالية المرضيّة عامة، ولا تقتصر على فئة دون أخرى؟!.

** طوال هذه المدة الطويلة من تعلّقي بكرة القدم عن طريق الهلال، لم أكسر فنجاناً غضباً على موقف، ولم أذرف دمعة واحدة فرحاً أو حزناً على نتيجة مباراة.. ولكنني هذه الأيام أشعر بالكثير من الأسى والحزن لما آلت إليه أمور تعاطي الهلاليين مع بعضهم البعض، ومع أوضاعهم بصفة عامة.. وأخشى ما أخشاه أن يكون ما يجري إنما ينم عن بوادر ثقافة هلالية كانت منبوذة في أعرافهم وسلوكهم وتعاطياتهم الخاصة والعامة؟!!.

** يذهب مدرب ويحضر آخر ما الجديد، بل أين المشكلة؟؟!.

** يمر موسم دون تحقيق منجز، ما الغريب في ذلك طالما أن ذلك في إطار نواميس وأعراف كرة القدم؟؟!.

** المُشين هو التفريط في (الثوابت) التي شكّلت خطوط التميّز، ورسمت خارطة الهيبة، وأوصلت للقمة.. هل فهمتوني؟؟.

آية كريمة:{وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.

*نقلا عن الجزيرة السعودية