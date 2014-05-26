رسمياً .. إقالة الجابر والروماني لورينت بديلاً له

بعد أيام من الشد والجذب، أعلنت إدارة الهلال إنهاء التعاقد مع سامي الجابر، مدرب فريقها الأول، في بيان، ثم أعلنت في بيان لاحق عن التعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامف، ليحل مكان الجابر في الموسم المقبل، الذي سيحارب فيه الهلال على 5 جبهات محلية وآسيوية، وذلك عبر بيانين صحافيين، مصادقا على ما ذكرته "العربية.نت" سابقاً حول مستقبل الجابر وبديله.

وفي بيانها الأول قالت إدارة الهلال ما نصه: قرر مجلس إدارة نادي "الهلال" إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم سامي الجابر.



ووجه مجلس الإدارة شكره وتقديره الكبيرين للمدرب سامي الجابر على الجهود التي بذلها في قيادة دفة الفريق الأول خلال الموسم الماضي، مشيداً بالنتائج التي تحقّقت في الموسم، رغم عدم توفيق الفريق في تحقيق أي من الألقاب المحلية التي كانت قريبة من التحقيق لولا الظروف التي سبقت الحديث عنها مراراً وتكراراً، والتي لم تؤثر برغبة كافة الهلاليين في استمرار العمل وتدعيم الفريق والسعي لتطويره عناصريا وفنيا.



ويرى مجلس إدارة النادي أن ما حققه الجابر خطوة مهمة ستكون أساساً لتجربة طويلة ومليئة بالنجاحات مستقبلا - بإذن الله - ويرى كذلك أن سامي الجابر رمز هلالي كبير نفخر به؛ وذلك لما قدّمه لوطنه وناديه طوال مسيرته الرياضية.



وبعد دقائق من إصدار بيان إقالة الجابر، أصدرت الإدارة الزرقاء بيان التعاقد مع المدرب الروماني الشاب، حيث جاء فيه: أبرمت إدارة النادي عقداً مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامف؛ يتولى بموجبه تدريب فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة عامين، ويعد الروماني ريجيكامف واحداً من الأسماء التدريبية الصاعدة في القارة الأوروبية؛ إذ أحدث في رومانيا نقلة تدريبية كروية بأسلوبه الفني المتميز، حيث أعاد ستيوا بوخارست للواجهة بعد غياب ست سنوات عن بطولة الدوري؛ محققاً معه بطولة الدوري خلال الموسمين الماضيين، إضافةً إلى كأس رومانيا الموسم الماضي، ووصافة كأس رومانيا هذا الموسم بعد أن فقد لقبه مساء أمس بخسارته بضربات الجزاء الترجيحية، كما حقّق ريجيكامف لقب أفضل مدرب في رومانيا الموسم الماضي.



وقاد السيد ريجيكامف فريق ستيوا لمراحلة متقدمة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم رغم فارق الإمكانيات مع الفرق المنافسة؛ مما لفت أنظار المهتمين في كرة القدم العالمية نحو العمل الفني الذي يقدمه؛ ما يجعله مكسباً فنياً كبيراً لفريق الهلال الأول لكرة القدم الذي واجه منافسةً مع عدة فرق خليجية للحصول على خدماته.