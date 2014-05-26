أستراليا تحبط "50 ألفاً" قبل السفر للبرازيل

تعادلت أستراليا بشق الأنفس مع جنوب إفريقيا 1-1 في مباراة ودية أقيمت في الاستاد الأولمبي في سيدني، اليوم، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2014 لكرة القدم، أمام أكثر من 50 ألف أسترالي حضروا لوداع منتخب بلادهم قبل مغادرته البلاد نحو البرازيل، لكن المنتخب الأسترالي لم يقدم الأداء المتوقع في مواجهة فريق تعثر في التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 13 عن طريق اياندا باتوسي، إلا أن قائد أستراليا تيم كاهيل أحرز هدف التعادل بعدها بدقيقة واحدة تقريبا.

وستلعب أستراليا في النهائيات العالمية للمرة الثالثة على التوالي، وستنافس في دور المجموعات إلى جانب إسبانيا بطل العالم والوصيفة هولندا وتشيلي.

وستبدأ أستراليا مسيرتها في النهائيات العالمية أمام تشيلي في 13 يونيو المقبل في كويابا، ثم تواجه هولندا وإسبانيا في 18 و23 من الشهر نفسه.

وجاء هدف الضيوف من تمريرة خلفية أرسلها توكيلو رانتي إلى باتوسي الذي أرسلها مباشرة إلى شباك أصحاب الأرض.

فيما كان الرد الأسترالي بعد ذلك مباشرة عندما استغل كاهيل القائد كرة عرضية من زميله تومي اور ليحرز هدفه الدولي رقم 32 في 68 مباراة دولية.

وسيستبعد أنجي بوستيكوجلو، مدرب منتخب أستراليا، ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأولية وعددها 30 لاعبا، غدا الثلاثاء، قبل أن تتوجه البعثة إلى أميركا الجنوبية.