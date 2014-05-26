الاتفاق والهلال يتفقان على الحمد.. والأهلي ينسحب

علمت "العربية نت"، أن إدارة نادي الهلال السعودي اتفقت مع نظيرتها في الاتفاق على بيع عقد حمد الحمد مقابل خمسة ملايين ريال سعودي فيما اختلف مسؤولو البيت الأزرق مع لاعب الوسط على التفاصيل المالية.



على الجهة الاخرى، انسحبت المفاوض الأهلاوي من الصفقة بعد عدة اتصالات بينه واللاعب والاتفاقيين، بسبب ما أسماه المبالغة في المطالب المالية، ونجاح النادي الجداوي في الظفر بتوقيع الشاب حسين المقهوي لاغب الفتح.



وأكد مصدر مقرب من حمد الحمد (26 عاماً) أن اللاعب سيحسم الأمر خلال الأسبوع المقبل، في مطالباته المالية وأن أمر ارتداءه قميص الهلال تبدو مسألة وقت كما أشارت "العربية نت" قبل أيام.

واستشار الحمد، كل من فايز السبيعي ويوسف السالم، اللذان انتقلا من الاتفاق إلى الهلال في وقت سابق، ونصحه الثنائي بالانتقال إلى حي العريجا حيث يقع الفريق الأزرق، فيما امتنع اللاعب من الحديث لـ"العربية نت"، مخافة معاقبته ماليا من لجنة الاحتراف كونه لم يدخل بعد في الفترة الحرة من عقده.

وتبقى في عقد حمد الحمد، سنة كاملة، إذ سيدخل الفترة الحرة التي تجيز له التفاوض والانتقال، في شهر يناير عام 2015.

وسبق أن أكد عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق، في السابع من الشهر الجاري، رغبته ببيع الحمد وزميله أحمد عكاش، إلى أندية أخرى في حال رفضهما التجديد والبقاء مع الفريق الذي سيلعب دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.