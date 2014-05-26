ترميم (الشباب) وتجديده

على مشجعي (الشباب) أن يعتبروا الموسم المقبل للفريق، موسم بناء وانسجام، على الأقل في نصفه الأول. فالفريق مقدم على جهاز فني جديد – آمل أن لا يكون على رأسه سامي الجابر – فهناك حاجة ماسة لاستبعاد بعض اللاعبين والتعاقد مع لاعبين محليين جدد إضافة إلى اللاعبين الأجانب.

- أعتقد أنه قد آن الأوان لعدم التجديد مع نايف قاضي ووليد عبدربه، وجود سياف البيشي وماجد المرشدي مع إعطاء فرصة لهادي يحيى وتصعيد عامر هارون – لو أمكن – ذلك، خصوصا لو صحت الأخبار التي تتحدث عن تعاقد الفريق مع المدافع النصراوي محمد عيد الذي أوصي به بشدة.

- مع كل الامتنان والتقدير لما قدمه اللاعب عمر الغامدي لـ (الشباب)، إلا أنني أعتقد أيضا أنه آن الأوان لعدم تجديد تعاقده، ويمكن تعويضه بمحور متميز سيستغني عنه (الهلال) هو محمد القرني إضافة إلى محور أجنبي. ولا أنسى إتاحة فرصة أكبر لعبدالرحمن بركة. كما أن التفكير في يحيى عتين لاعب الاتفاق ربما يكون ملائما.

- خبر استغناء الهلال عن ظهيره صلاح البيشي ومهاجمه يوسف السالم يجب أن لا يمر مرور الكرام على الشبابيين، وأعتقد أنهما مكسب للفريق بسبب الضعف الواضح في خط الهجوم وشكاوى الظهير الأيمن حسن معاذ.

- خط الهجوم أيضا بحاجة إلى مهاجم مهاري يؤدي خارج الصندوق، هذه الخانة مشكلة في الفريق منذ رحيل الحسن كيتا. نستطيع أن نقول خريطة اللاعبين الأجانب وفق احتياجات الشبابيين واضحة: محور متأخر، جناح آخر لخط الوسط مع رافينها، وكذلك المهاجم المهاري.

- لا أجد بأسا في الاستفادة من عناصر سبق أن لعبت في الدوري السعودي، على صعيد العنصر الهجومي في خط الوسط أقترح الاستفادة من ريتشي (التعاون) أو موسورو (الأهلي). وعلى صعيد المهاجم هناك (ليال) وكذلك بابا ويغو (الاتفاق) واللاعب المظلوم حسن الطير (الشعلة) بالإضافة إلى عماد الحوسني (النصر). والمحور عصام الراقي يمكن إعادته ولا أنسى عادل هرماش أو كاستيلو من الهلال.





*نقلاً عن الشرق السعودية