قصة الفتح والجبال تنتهي بعد 7 مواسم

أعلن نادي الفتح السعودي، بطل كأس السوبر السعودي، أنه انفصل عن مدربه التونسي فتحي الجبال، بعد 7 مواسم قضاها المدير الفني في جنبات النادي الواقع بالأحساء، شرقي السعودية.

وبحسب عبدالعزيز العفالق، رئيس النادي، فإن النتائج المخيبة للآمال التي خرج بها الفتح من موسمه المحلي ومشاركته الآسيوية الأولى لم تكن سببا بإقالته، وقال: "إنها رغبة الطرفين بعدم التجديد لموسم ثامن".

وساهم الجبال الذي بدأ مسيرته الرياضية بالسعودية مساعداً بنادي سدوس مطلع الألفية الحالية، بنقل الفتح من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين السعودي، وبعد 4 مواسم، شاهد الأحسائيون فريقهم وهو يحقق اللقب الدوري لأول مرة بتاريخهم، وذلك عقب الفوز على الأهلي بهدف نظيف في مايو من العام الماضي.

وانطلق الفتح بصورة جيدة في الموسم الفارط، عندما حقق بطولة كأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد، لكنه تراجع كثيراً في الدوري المحلي، ونجا من الهبوط للدرجة الأولى في الأمتار الأخيرة، فيما واصل الإخفاق بدوري أبطال آسيا الذي شارك به لأول مرة بتاريخه.