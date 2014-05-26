مغامرة سيميوني تهدد مشاركة كوستا بكأس العالم

واجه مهاجم أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا، احتمال عدم المشاركة مع المنتخب الإسباني، حامل اللقب في نهائيات مونديال البرازيل 2014، وذلك بعدما حذره الطاقم الطبي، اليوم الاثنين، من أن إصابته في الفخذ تجبره على الراحة لمدة أسبوعين.

وكان كوستا (25 عاما) ترك أرضية الملعب بعد 9 دقائق على انطلاق مباراة أتلتيكو وجاره اللدود ريال مدريد السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا (1-4) بسبب تجدد الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول من المواجهة مع برشلونة (1-1) في المرحلة الختامية من الدوري المحلي.

وقال الطبيب بدرو غويين، مدير عيادة "سيمترو" حيث أرسل المنتخب الإسباني كوستا من أجل تلقي العلاج، إن المهاجم البرازيلي الأصل لم يتحسن، مضيفا "في أفضل حالاته هو في نفس الوضع الذي كان عليه قبل تلك المباراة (نهائي دوري الأبطال).

وأشار غويين إلى أن كوستا بحاجة للراحة لمدة أسبوعين على أقل تقدير.

وتخوض إسبانيا مباراتها الأولى في البرازيل في 13 يونيو ضد هولندا، وقد أشار غويين إلى أن بإمكان كوستا التواجد مع المنتخب في العرس الكروي العالمي، "لكن هذا الأمر يعتمد على مدى تطوره (تحسن الإصابة)".

وأجل مدرب إسبانيا فيسنتي دل بوسكي إعلان تشكيلته النهائية إلى البرازيل والمكونة من 23 لاعبا بهدف الوقوف على الوضع البدني لكوستا وغيره من لاعبي أتلتيكو وريال مدريد الذين خاضوا مباراة قاسية السبت في نهائي دوري الأبطال.

وقد استدعى دل بوسكي ثلاثة مهاجمين، هم دافيد سيلفا وفرناندو توريس وبدرو رودريغيز، إلى تشكيلة الـ19 لاعبا التي ستواجه بوليفيا وديا الجمعة المقبل.

وسيعلن دل بوسكي عن تشكيلته النهائية بعد المباراة مباشرة.