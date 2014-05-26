"الصخرة" يعلق الحذاء.. ويتجه لتحليل كأس العالم

أعلن الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا أن قائده وائل جمعة قرر اعتزال كرة القدم اليوم الاثنين ولن يستكمل الموسم الجاري.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت إن جمعة أبلغ جهاز الكرة بقرار اعتزاله وسيسافر إلى البرازيل لتحليل مباريات كأس العالم.

وكان جمعة (38 عاماً) أعلن في فبراير الماضي أنه سيعتزل بعد نهاية الموسم المحلي الجاري، لكن ربما يكون جلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الأخيرة وراء تعجيل قراره بالاعتزال.

وحفر جمعة اسمه بالتاريخ الرياضي المصري، حيث حقق بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده 3 مرات، و7 بطولات دوري مع الأهلي، و6 بطولات لكأس دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر 3 مرات وبطولة السوبر الإفريقي 6 مرات، فيما يبقى إنجازه التاريخي مع الفريق الأحمر بالحصول على ثالث أندية العالم ببطولة كأس العالم للأندية في اليابان أواخر العام 2006.