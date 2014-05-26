"الفهد" ينعش آمال 46 مليوناً

تعززت آمال مهاجم موناكو الفرنسي، راداميل فالكالو، بالمشاركة مع كولومبيا في مونديال البرازيل 2014، وذلك بعدما خاض التمارين مع منتخب بلاده في الأرجنتين اليوم الاثنين.

وتعرض "النمر" الذي سجل 20 هدفا في 51 مباراة دولية، لتمزق في الرباط الصليبي في يناير الماضي خلال مباراة موناكو مع فريق متواضع في مسابقة كأس فرنسا، وخضع في بورتو لجراحة في ركبته اليسرى.

ورغم غيابه عن الملاعب منذ أربعة اشهر، خاطر المدرب الأرجنتيني للمنتخب الكولومبي خوسيه بيكرمان باستدعائه إلى التشكيلة الأولية المكونة من 30 لاعبا، استعدادا لمونديال البرازيل المقرر بين 12 الشهر المقبل و13 يوليو، على أن يقلص العدد إلى 23 بحلول الثاني من الشهر المقبل.

ويعتبر فالكاو من أبرز النجوم في بلاده على كافة الصعد الرياضية منها وغير الرياضية، وبالتالي يترقب 46 مليون كولومبي تطور حالته، نظرا للأهمية التي يمثلها اللاعب السابق لريفر بلايت الأرجنتيني وبورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ويجتمع المنتخب الكولومبي حاليا في فندق فخم في كامبانا التي تبعد 80 كلم شمال العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.

وتلعب كولومبيا مباراة ودية استعدادية السبت المقبل ضد السنغال في بوينوس ايرس، تتبعها مباراة أخرى ضد الأردن في السادس من الشهر المقبل في العاصمة الأرجنتينية أيضا.

وكان الظهور الأخير للبلد الأمريكي الجنوبي في المونديال يعود إلى عام 1998 خلال حقبة نجم محلي آخر هو كارلوس فالديراما وشعره الأشقر الشهير.

وتلعب كولومبيا في مونديال البرازيل ضمن المجموعة الثالثة التي تضم اليونان وساحل العاج واليابان.

يذكر أن فالكاو، المنتقل الصيف الماضي إلى موناكو مقابل 60 مليون يورو، تعرض سابقا لإصابة في أربطة كاحل قدمه اليمنى عام 2003 حرمته من المشاركة في مونديال تحت 17 عاما في فنلندا، وبعدها بثلاثة أعوام، تعرض لتمزق عضلي في أربطة ركبته اليمنى أبعده عن الملاعب لمدة 8 أشهر.