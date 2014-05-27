ابن مساعد.. عون أم فرعون؟

ما الذي يفعله رئيس الهلال هذه الأيام؟ لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال!

لست من أنصار نظرية المؤامرة ولا ممن ينتهجون السواد وتهويل الأمور، ولكن ما يفعله «شبيه الريح» ينذر برياح عاتية تزيل كل من في طريقها وتبقى هي وحدها!

من بعد حواره في «أكشن يا دوري» وهو يستمتع بالفايروسات التي دبّت في الوسط الهلالي، ويستمتع بمراقبة الوسط بعد أن أفقد جميع أطرافه اليقين، وتركهم يعرون أنفسهم وانتماءاتهم، والجميع يدخلون في مزايدة على حب الهلال للهلال أم لأشخاص وأغراض أخرى!

حتى أعضاء الشرف الكبار عمراً وقدراً، جعلهم من غير حول ولا قوة، فخسروا الجماهير وخسرهم الهلال وخسروا كل شيء، وهم يصبحون على شيء ويمسون على آخر!

العاقل الوحيد في كل هذه الأزمة هو سامي الجابر، الذي التزم الصمت وهو يعرف جيداً القرار المنتظر!

ترك الجميع يخوضون ويلعبون وهو في إجازة من سخافة الرد عليهم، جلس يتأمل المشهد كم هو مختلف، الجماهير بايعته وآزرته، والكبار وبعض الإعلاميين أخرجوا مكنونهم منذ لاح طيف روماني بالجوار!

ونستغرب أن البعض مستعد لدفع 40 مليون ريال لأجل أن يغادر سامي، متناسياً أن حقوق سامي كلاعب لا تزال معلقة برقبته حتى يوم القيامة!

ما أحدثه ابن مساعد أخيراً جعل الجميع يتداعون ويطالبون بأن تعود للهلال هيبته، من خلال جماهيره، لأن أعضاء شرفه الكبار سقطوا سقوطاً مدوياً في هذه الأزمة!

هذه الأزمة تبشر بربيع هلالي تقوده جماهير وفيّة تستحق أن يُسمع صوتها، وأن تقرر مصير الهلال بنفسها، وليس في قصور مغلقة أو سفريات مظلمة!

يؤسس الهلال مدرسة جديدة في الإدارة، ويفتح عضوية لجماهيره تبدأ بـ100 ريال، وسيكون لدى الهلال سنوياً ما لا يقل عن 100 مليون من اشتراكات جماهيره، فهذه الجماهير هي صاحبة القرار في كل رحيل وبقاء بناء على آليات وتنظيمات تكفل خروج كل خبث من الجسد الهلالي!

الهلال يا سادة ليس ملكاً لشخص ولا لمجلس الهلال، تملكه أمة زرقاء موجها هادر وزلزالها مدمر وغضبها ريح لا هوادة فيها! ولا ندري هل سنشكر ابن مساعد أم نعتب على ما فعل؟ لكن ما نعرفه وأصبحنا على يقين منه، أننا لن نثق فيه مرة أخرى، وسنكسر ذلك «البرواز» الذي رسمنا له فيه صورة «مذهلة»، ونقول له: أنت «جميل ومحبط»، وما رأيناه منك أخيراً «عجب عجاب»، فقد فقدنا بسببك تلك «النظرة الخجولة»، وجعلت الجميع يقفون في «طابور» ليسخروا من الهلال وأهله!

سننسى أنك كنت «شبيه الريح» ذات هلال، وسيتذكر الهلال أنك «سيد جروحه»، وهنيئاً لك بـ«أحمد محمد سلامة» مستشارك ومنشارك.

*نقلاً عن الحياة اللندنية