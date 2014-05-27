الطير يحلّق في سماء الرائد

ضم نادي الرائد الذي ينافس في دوري المحترفين السعودي، المهاجم المغربي حسن الطير بعقد يمتد لموسم واحد، بعد أن أنهى ارتباطه مع ناديه السابق الشعلة بنهاية الموسم الماضي.

وعانى الرائد كثيرا من عدم وجود مهاجم هداف في صفوف الفريق الذي يتخذ من بريدة مقراً له (300 كلم شمال العاصمة الرياض) إذ لم ينجح في الدوري الموسم الماضي في تسجيل أكثر من 21 هدفا كأضعف خط هجوم في الدوري.

ولعب الطير موسمين مع الشعلة قدم خلالها مستوى مميزاً إذ سجل خلال مسيرته 47 ظهورا مع ناديه السابق أحرز فيها 22 هدفاً في الدوري وصنع أكثر من 10 أهداف، محققاً أفضل صانع لعب في دوري جميل الموسم الماضي، وساهم مع فريقه السابق الشعلة في البقاء مرتين في الدرجة الممتازة.

