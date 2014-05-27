المخالفات المتكررة "توقف" يواخيم لوف

سيكون يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا مطالبا بعدم قيادة السيارة لمدة ستة أشهر بعد سحب رخصته بسبب ارتكاب عدة مخالفات.





وتقبل لوف (54 عاما) العقوبة الناتجة عن عدم مخالفات تتعلق بالقيادة بسرعة هائلة واستخدام الهاتف أثناء القيادة.





وقال لوف في بيان للاتحاد الألماني لكرة القدم: "بالطبع أعترف أني أقود السيارة بسرعة هائلة في بعض الأحيان. أعرف أني أصبحت مطالبا بالتغيير من نفسي. تعلمت الدرس وسأغير من أسلوبي في القيادة" وأضاف: "يجب أن أتعايش مع الظروف الحالية والآن أصبحت أستخدم القطار في معظم تحركاتي."





وأعلن الاتحاد الألماني أنه عرف بسحب رخصة لوف منذ فترة.





وعلى كل الحال فإنه كان من المتوقع ألا يقود لوف السيارة كثيرا خلال هذه الفترة في ظل استعدادات منتخب ألمانيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم بالبرازيل الشهر المقبل.



