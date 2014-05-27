إيطاليا تشحن 20 طناً من السلع إلى البرازيل

قال المنتخب الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه غير سعيد لسماعه أنباء عن مصادرة أغذية غير صالحة للاستخدام من الفندق المخصص لإقامته خلال نهائيات كأس العالم في البرازيل، لكن المسألة لا تمثل مشكلة بالنسبة له.

وقال طبيب الفريق انريكو كاستيليتشي في تصريح للصحافيين إن المنتخب يعتزم في كل الأحوال أن يأخذ معه أغلب احتياجاته من الأطعمة، موضحا أن أي شيء يقدم للاعبين سيخضع للفحص من قبل الطاقم الخاص بالفريق.

ويقول كاستيليتشي في المعسكر التدريبي للمنتخب الإيطالي قرب فلورنسا "بالطبع لسنا مسرورين لسماع هذه الأنباء. لا يسعدنا أن يحدث ذلك في نفس المكان الذي سنذهب إليه".

واستطرد قائلا: "على أي حال لدينا طاقم مؤهل تماما سيتولى الإشراف على كل شيء وسنحضر معنا من إيطاليا كل شيء تقريبا. لا يشكل الأمر مشكلة بالنسبة لنا لكن بالطبع لا يدعو للسرور".

وقالت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت إن المنتخب الإيطالي سيأخذ معه 20 طنا من السلع منها سلع غذائية ومعدات رياضية.

وكان مسؤولو الصحة والسلامة في البرازيل قاموا أمس الاثنين بعمليات تفتيش على الفندقين المخصصين لمنتخبي إيطاليا وإنجلترا وصادروا منتجات اسماك وغيرها من الاغذية منتهية الصلاحية.

وصادر المسؤولون أكثر من 25 كيلوجراما من أطعمة بحرية ومسلى منتهية الصلاحية في فندق بورتوبيلو الذي سيستضيف منتخب ايطاليا ويقع على بعد نحو مئة كيلومتر من ريو دي جانيرو و24 كيلوجراما اخرين من اللحوم وغيرها من الأغذية من فندق رويال تيوليب الذي سيستضيف المنتخب الإنجليزي.