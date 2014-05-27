توتنهام يعين بوكتينو مدربا لـ5 مواسم

تعاقد توتنهام هوتسبير القدم اليوم الثلاثاء مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو لخمس سنوات بعد أن ترك الأخير فريق ساوثامبتون الذي تولى تدريبه في يناير من العام الماضي.

‭‭‭ ‬‬‬وقال توتنهام في بيان إن بوكتينو (42 عاما) وهو مدافع دولي سابق سيخلف تيم شيروود الذي أقيل في نهاية الموسم المنصرم بعد أن تولى قيادة الفريق لخمسة أشهر عقب إقالة البرتغالي اندري فيلاس بواش.

‭‭‭‬

‬وصرح بوكتينو لموقع توتنهام الرسمي على الانترنت قائلاً: "هذا النادي صاحب تاريخ عريق وسمعة كبيرة وأنا فخور بحصولي على فرصة لتدريبه "وأضاف: "هناك وفرة من اللاعبين الموهوبين في هذا الفريق واتطلع لبدء العمل معهم " ليصبح الأرجنتيني عاشر مدرب في عهد دانييل ليفي رئيس النادي اللندني منذ عام 2001م.

‭ ‬وانهى توتنهام الدوري في المركز السادس وتأهل إلى كأس الأندية الأوروبية في حين احتل ساوثامبتون المركز الثامن وهو مركز أفضل من المركز 14 الذي احتله الفريق في 2013 تحت قيادة بوكتينو.



