حكم كرواتي يكسب قضيته ضد الاتحاد الاوروبي

قالت وكالة هينا الكرواتية اليوم الثلاثاء ان محكمة محلية حكمت على الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بدفع مبلغ 100 الف يورو كعطل وضرر للحكم المحلي برونو مارتيش الذي تمت تبرئته من تهمة التلاعب بنتيجة مباراة.



وصرح مارتيش بعد صدور قرار المحكمة: "لقد ربحنا الدعوة على الاتحاد الاوروبي الذي كان يعتقد بان لا احد يستطيع المساس به وبموظفيه الذين يظنون ان بامكانهم معاملة الناس بالطريقة ذاتها التي تم التعامل فيها معي انا شخصيا".



وكان ماريتش رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الاوروبي للعبة عام 2011 طالب فيها بتعويض بقيمة مليون يورو كعطل وضرر تعويضا عن معاناته من "صعوبات نفسية".



وتقدم ماريتش بالدعوى بعد اتهامه من قبل المحقق في الاتحاد الاوروبي روبن بوكسيتش بتورطه في قضية تلاعب في نهائي الكاس المحلية عام 2009.



وقد تم فصل المحقق على اثر ذلك من مهامه من قبل السلطات المختصة في الاتحاد.



ومن جانبه، رفض مارتيش عرضا من الاتحاد لحل هذه القضية وديا والاكتفاء بدفع مبلغ 10 الاف يورو فقط كما اكد محامي هذا الحكم فلاديمير غردلي.



وينوي مارتيش استئناف الحكم القضائي للمطالبة بعطل وضرر اكثر بكثير من الذي حكمت به المحكمة بحسب غريدلي.

