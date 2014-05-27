"العمل" و"التأمينات" تعيقان تقاعد اللاعبين

كشف عدنان المعيبد، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تواصل بينهم من جهة وبين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، لإدراج مهنة لاعب محترف في الوزارة وضمان حصول اللاعبين على معاش تقاعدي بعد الاعتزال.

وقال المعيبد لـ"العربية.نت": هناك لجنة مشكلة من الاتحاد السعودي ووزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة بوكالة الأحوال المدنية، لحسم هذا الأمر بشكل كامل، عقب النجاح بإضافة مهنة لاعب محترف بالأحوال، وبعدها سنتوجه الى التأمينات الاجتماعية لبحث الطريقة الأمثل للاستقطاع الشهري من رواتب اللاعبين المحترفين ليتقاضوا مرتبات تقاعدية بعد الاعتزال".

ويتابع: "المشكلة التي تواجهنا تتعلق بطرفين، الأولى وزارة العمل حيث لا يوجد في نظام العمل والعمال أي شيء يشير الى مهنتي مدرب ولاعب محترف، والثانية بالتأمينات الاجتماعية التي تطلب سنوات خدمة لا تقل عن 20 عاماً كي يستحق المستفيد من الراتب التقاعدي، وهذا صعب جداً لأنه من النادر أن يتجاوز اللاعب السعودي 12 عاماً في المجال الرياضي".

ويؤكد عضو مجلس اتحاد القدم على أنهم سيطرحون حلولاً للتأمينات الاجتماعية كي تتنازل عن تلك الشروط ومنها: "خفض سنوات الخدمة بالنسبة للاعب، وذلك بناء على طبيعة المهنة، أو مضاعفة نسبة الاستقطاع الشهري، عوضاً عن النسبة المعروفة التي تؤخذ من رواتب الموظفين الآخرين".

ويشير المعيبد الى أن استثناء اللاعب المحترف ونظيره المدرب من نظام العمل والعمال، أعطى لجنة الاحتراف الحق بتحديد سقف أعلى لرواتب اللاعبين، ويقول:" تأكد مسؤولون بالاتحاد السعودي من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مشروعية هذه الخطوة قبل تطبيقها، الا أن الفيفا أعطانا الصلاحية باتخاذ مانراه مناسباً مادام لاعب كرة القدم غير مدرج بنظام العمل".

ويرى المتحدث باسم اتحاد الكرة السعودي، أن هذا الأمر وخلافه سيكون من صميم عمل رابطة اللاعبين في حال تشكيلها لاحقاً، وعن ذلك يقول: "هناك لجنة مكلفة تعمل على إنجاز نظام الروابط، واقتربت من إنهاء أعمالها قبل تقديمها للجمعية العمومية".





