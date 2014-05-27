"ماركوس" يورط إذاعة إسبانية مع جمهور برشلونة

وقعت إذاعة "راك1" الإسبانية بموقف محرج للغاية، عندما استضافت ماركينيوز، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وصرح لها بأنه يريد المغادرة لبرشلونة وترك فريقه الحالي، إلا أن المتحدث لم يكن اللاعب ذاته، وإنما زميل آخر يحمل ذات الاسم.

وكانت الإذاعة الشهيرة، قد اتصلت هاتفياً باللاعب المعسكر مع منتخب بلاده تحت 21 عاماً، وطلبت ماركوس (اسم اللاعب الحقيقي) إلا أن المسؤول عن السنترال حوّل المكالمة على ماركوس فيليبي حارس نادي فلومنينزي، الذي يحمل الاسم ذاته، ولم يصدق ما قاله المذيع عن رغبته بالحضور إلى برشلونة حيث قال بتحفز واضح: "برشلونة نعم.. نعم أريد هذا الفريق"، وعندما سأله المضيف عن وضعه مع باريس سان جيرمان أجاب قائلاً: "لا لا أريد باريس" مما دعا اللاعب المدافع، والمستهدف من قبل الإذاعة ونادي برشلونة الى الخروج عبر موقع "تويتر".

وتكذيب المهاتفة، مؤكداً أنها ليست بصوته، قبل أن تخرج راك1 وتعترف بأن هناك خطأ قادهم الى ماركوس آخر.

وبات ماركينيوز هدفاً ملحاً لبرشلونة الساعي الى تدعيم خط الظهر، وتجري المفاوضات بين النادي الكاتلوني ونظيره الباريسي حول انتقال المدافع الواعد لقاء 35 مليون يورو.

