أبطال آسيا: اتحاد جدة يواجه العين والهلال مع السد

سحبت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لدور ربع النهائي بين أندية شرق وغرب القارة، يوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور مقر الاتحاد.

وأوقعت القرعة اتحاد جدة بالعين الإماراتي، فيما يواجه السد القطري نظيره الهلال السعودي، وأما أندية شرق القارة، فسوف يستضيف بوهانج ستليرز الكوري الجنوبي مواطنه سيؤول، ويكمل جوانزو الصيني أضلاع الدور بمباراته مع وسترن سيدي الأسترالي.

وسيلعب الاتحاد ذهابا على ملعب العين في الـ19 من شهر سبتمبر المقبل، وستكون مباراة الإياب في الـ26 من ذات الشهر، وتتزامن مباراة الهلال والسد في نفس الموعد، بيد أن الهلاليين سيخوضون مباراة الذهاب في الرياض قبل الرحيل إلى قطر لمواجهة السد إياباً.

وبحسب لوائح البطولة، فإن فرق الشرق لا تلتقي مع فرق الغرب إلا في الدور النهائي، الذي يقام من مباراتين ذهاباً وإياباً، وفي حال وصول الاتحاد أو الهلال إلى النهائي ستكون مباراة إياب النهائي في السعودية في الأول من شهر نوفمبر المقبل.