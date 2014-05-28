المصائب تتوالى على هولندا.. فان دير فارت مصاب

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن رافائيل فان دير فارت لاعب وسط المنتخب سيغيب عن نهائيات كأس العالم بسبب إصابته التي تم التأكد منها بعد فحص طبي أجري بالعاصمة الهولندية أمستردام.

ولم يشارك فان دير فارت، لاعب هامبورغ الألماني، في مران منتخب هولندا منذ يوم الاثنين بسبب حُمى قبل أن يتدرب بمفرده أمس الثلاثاء، بينما كانت بقية التشكيلة تستعد لمغادرة الجارف بعد نهاية المعسكر التدريبي.

واعتبر الهولنديون أن المصائب تتوالى على منتخب بلادهم، فقبل أن يُصاب فان دير فارت (31 عاماً)، فقد غاب ستروتمان عن الفريق بسبب إصابة خطيرة في الركبة مُنِيَ بها شهر مارس الماضي، وبذلك فقدت هولندا لاعبي وسط محوريين خلال الاستعداد لكأس العالم.

ومن المتوقع أن يعلن المنتخب الهولندي تشكيلته النهائية المكونة من 23 لاعباً لنهائيات البرازيل يوم السبت القادم. وستلعب هولندا ضد إسبانيا في مباراتها الافتتاحية بالنهائيات في المجموعة الثانية ثم تواجه بعد ذلك منتخبي أستراليا وتشيلي.