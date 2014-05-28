بالوتيلي: لوني الأسمر يصيب البعض بالغيرة

عاد ماريتو بالوتيلي، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، إلى تصريحاته المثيرة بعدما أكد أن لون بشرته السمراء يثير إزعاج البعض، وذلك تعقيباً على الهتافات العنصرية الذي تعرض له اللاعب بمعسكر المنتخب الإيطالي الأسبوع الماضي.

وقال بالوتيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميترو" البريطانية: "أعتقد أنني لو كنت أبيض اللون لاختلفت أمور كثيرة، لكن الناس كانت ستراني مزعجاً أيضاً، لكنها لن تصل لهذه الدرجة".

وأضاف البالغ (23 عاماً): "الغيرة شيء فظيع للغاية، لكن عندما تكون الغيرة تجاه أشخاص معينين تتحول إلى غضب، وهذه هي العنصرية العلنية التي أراها في كل مكان، خاصة في إيطاليا فهي أكثر انفتاحاً وإسبانيا أيضاً، أما إنجلترا تحاول إخفاءها".

وألمحت الصحافة الإيطالية أن اللاعب يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابتي ليفربول وآرسنال اللذين أبديا اهتماماً مبدئياً بلاعب مان سيتي السابق وإنتر ميلان الذي بات غير مرحب بتواجده ضمن فريقه الحالي.