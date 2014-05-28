بوفون يقلل من حظوظ منتخب بلاده بكأس العالم

قال جيانلويجي بوفون، حارس مرمى إيطاليا، إن منتخب بلاده جدير بالثقة ويعرف قدراته جيداً، وينبغي عليه على الأقل بلوغ دور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقبلة بالبرازيل، فيما رشح العملاق المخضرم منتخبات البرازيل وإسبانيا وألمانيا للفوز بكأس العالم.

ويرى قائد إيطاليا أن الوصول لدور ربع النهائي سيجعل مشاركتهم إيجابية ويقول: "إذا وصلنا لدور الثمانية أو بعد ذلك سيكون كأس عالم إيجابياً. لدينا فريق ناضج يعرف إمكاناته ولذلك نحن فريق جدير بالثقة يفوز بالمباريات المتوقع ان نفوز بها".

وأضاف: "نتمكن في بعض الأحيان من أحداث مفاجآت في المباريات التي لا نكون مرشحين للفوز بها ونسبب صداعا للمنافسين".

وكان بوفون ضمن تشكيلة إيطاليا الفائزة بكأس العالم 2006 في ألمانيا، ومن المقرر ان يسافر للمرة الخامسة على التوالي للنهائيات رغم انه لم يلعب في نهائيات فرنسا 1998.

وقال بوفون "إن السفر لخامس مرة في كأس العالم انجاز طيب ولكن هذا ليس كافيا بالنسبة لي. نسعى للمحاولة وإحداث مفاجأة".

وأضاف قائلاً: "ينبغي علينا إدراك قدرات المنافسين وعندما تتحدث عن البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وألمانيا، فنحن نقل عنهم بنصف درجة او درجة كاملة".

وستلعب إيطاليا مع كوستاريكا وأورغواي وإنجلترا في مجموعة صعبة.