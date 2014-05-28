ديشان يعترف: فرنسا ليست جاهزة للمونديال

يعتبر ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، أن بلاده غير جاهزة حتى الآن لنهائيات كأس العالم، بالرغم من تحقيقها فوزاً عريضاً على النرويج برباعية نظيفة أمس في باريس.

وقال ديشان للصحفيين "كانت مباراة جميلة والاستاد ممتلئ، عملنا بشكل جيد طيلة الأسبوع" وأضاف: "نحن مصممون ولعبنا بقوة في المباراة لكن الأمر ليس بهذه البساطة. بعد بداية جيدة لم نستحوذ على الكرة كثيرا عقب مرور 20 دقيقة. في الشوط الثاني استعدنا سيطرتنا".

وتابع ديشان "لسنا جاهزين حتى الآن لكن هناك رغبة جماعية. لا يمكن أن تكون حالتنا 100 بالمئة الآن. أهم شيء هو أن نبذل كل شيء في يوم المباراة".

وأورد الحائز على كأس العالم 1998: "لا يزال أمامنا أسبوعان للاستعداد. يجب ألا ننسى أن هدفنا المباراة الأولى ضد هندوراس".

وفي ظل إراحة الجناح فرانك ريبري وعدم انضمام مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة للتشكيلة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي تألق ماتيو فالبوينا مع فرنسا وصنع ثلاثة أهداف بينهم اثنان للمهاجم اوليفييه جيرو.

وتلتقي فرنسا مع هندوراس والاكوادور وسويسرا في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم وتستأنف فرنسا الاستعداد لكأس العالم بمواجهة باراجواي في نيس ودياً يوم الأحد القادم ثم تلعب ضد جاميكا في ليل في الأسبوع التالي.

