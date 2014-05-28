أعرف أن الماء أصبح مالحا في أفواهكم .. والأكل

لم يعد له مزاج .. طفش ما بعده طفش .. شغلت القضية تفكيركم خلال الأسابيع الماضية .. أثرت على حياتكم .. أثرت حتى على دراستكم .. متأكد أن أكثر من طالب كتب على ورقة الامتحان " كل تفكيري سامي". لاتلامون .. لاتلامون .. فسامي يستحق الحب .. يستحق الوفاء .. يستحق التضحية. مررت بنفس التجربة .. نفس الأحاسيس القبيحة التي تملؤكم .. قبل أكثر من عشرين عاماً بكيت كالأطفال .. اسودت الدنيا في عيني .. كرهت الحياة عندما قرر صالح النعيمة الاعتزال. وقتها قررت التوقف عن متابعة الكرة .. قررت

البحث عن شيء آخر .. هواية أخرى. لن أشجع الهلال بعد اليوم .. فالنعيمة كان الهلال وبدونه لن أشجعه.

ولكن الحياة لم تتوقف .. ترك النعيمة الهلال واستمر الهلال

.. غاب النعيمة وحضر الهلال .. لم أتوقع إني سأعود لمتابعة

الهلال .. ولكن الهلال الذي قدم النعيمة أعطاني بعد رحيله

أكثر مما حلمت به .. أعطاني أغلى البطولات .. أعطاني نجوما

لامعة .. أعطاني الثنيان وسامي والتمياط وياسر وسالم .. في

كل موسم ينتج الهلال نجما فوق العادة .. هذا ما جعل الهلال

بطلا فوق العادة .. هذا ما جعله باختصار .. الهلال.

اليوم يحتاجكم الهلال أكثر من أي زمن مضى .. اليوم

التحدي أكبر من كل التحديات .. لأن الصراع هذه المرة مختلف

.. ليس صراعا مع الآخرين .. ليس صراعاً مع خصوم .. بل

أنتم الصراع .. وأنتم الخصوم. يجب ألا يتحول حبكم لسامي

لسلاح يدمر الهلال من الداخل .. لاتريدون أن يتيه الهلال

عشرين عاما فقط لتثبتوا للإدارة ولأعضاء الشرف أنهم

استعجلوا.

هل تريدون أن يتحول الهلال للاتحاد؟

هل يرضيكم أن يكون الهلال سابع الدوري؟

هل تريدون أن تنقل القنوات تجمهركم أمام أبواب النادي؟

هذا لايليق بالهلال .. هذا لا يليق بالهلال .. إذا كنتم لاتبالون

فاشعلوا شرارة الخلاف وترصدوا للإدارة كما ترصدت

جماهير الأندية بالإدارات .. دمروا كل المنجزات .. احرقوا

الكؤوس والبطولات .. فالأندية الكبيرة لاتنهار إلا من الداخل.

ولكن الأندية العظيمة تستطيع احتواء كل الخلافات. وجماهير

الهلال باستمرار تلتف حول الإدارة .. حول النجوم في وقت

الأزمات. خمسون عاما من النجاح .. خمسون عاما من تخطي

الأزمات. خمسون عاما من ثقافة الإنجازات وحب الهلال

وليس الذات. جمهور الهلال كان الأساس .. جمهور الهلال

دائما هو الأساس.

الحكاية انتهت .. جفت الأقلام ورفعت العقود .. راح سامي

في موسم سامي وبقي الهلال .. الحياة تستمر وبكرة صباح

جديد .. شمس الهلال أبدا ً .. أبدا ً لا تغيب. هناك دائما مباراة

قادمة .. ونجم فوق العادة ينتظركم .. ينتظر جمهور الهلال

ليدعمه.

فهل أنت ضد الهلال أم معه؟

*نقلا عن الرياضية السعودية