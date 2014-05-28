المحترفون تنعش صيف الأندية بـ12 مليون ريال

أنعشت رابطة دوري المحترفين السعودي صيف أندية الدرجة الممتازة الراغبة في بدء تعاقداتها التحضيرية للموسم المقبل، وذلك بعد إيداعها مبلغ قدره 12 مليوناً و400 ألف ريال يوم الثلاثاء.

وتعتبر هذه الدفعة النهائية من المبلغ المستحق من قيمة رعاية الدوري حسب المراكز والبالغة 20% من قيمة عقد الرعاية.

كما تم إيداع مبلغ خمسة ملايين ريال في حسابات أندية دوري عبداللطيف جميل بواقع 356 ألف ريال لكل نادٍ، وهي عبارة عن الدفعة الشهرية الأخيرة لهذا الموسم الرياضي.

وبذلك يصبح إجمالي ما تم إيداعه من بداية الموسم حتى تاريخه مبلغ 140 مليون ريال سعودي، تشمل عقود رعاية الدوري بواقع 64 مليوناً و400 ألف ريال، وحقوق النقل التلفزيوني بواقع 75 مليوناً و600 ألف ريال.