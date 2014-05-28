لجنة الاحتراف السعودية: 2000 ريال ثمن تسجيل اللاعب

غيّرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، الرسوم المالية مقابل تصديق العقود الجديدة للاعبي كرة القدم ضمن دوري الدرجة الممتازة والأولى، وسيتعين على الأندية العمل بها ابتداءً من فترة الانتقالات الصيفية.

وسيدفع كل نادٍ يلعب بدوري عبداللطيف جميل، رسم 2000 ريال، مقابل تسجيل عقد لاعب محترف، أو تجديد عقده، وحتى في حال إثبات إعارته من قبل نادٍ آخر، فيما ستدفع أندية ركاء مبلغ 1000 ريال فقط مقابل عمليات التسجيل السابقة.

من جهته سيدفع وكلاء اللاعبين مبلغ 2000 ريال حال تسجيل عقد وكالة أو إصدار بطاقة عضوية للوكيل.

يُذكر أن الأندية السعودية كانت تدفع مبلغ 500 ريال فقط حال تسجيل لاعب جديد أو تجديد عقده.