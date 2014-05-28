من أجل منتخب إيران.. تمديد ساعات مسجد برازيلي

قرر الاتحاد الوطني الإسلامي في البرازيل زيادة الساعات التي سيظل فيها المسجد الرئيسي في بلدة غواروليوس البرازيلية مفتوحا من أجل بعثة المنتخب الإيراني الذي يشارك في المونديال.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإسلامي، يوم الاثنين، إن المسجد قرر تمديد ساعات العمل لإتاحة الفرصة للاعبي المنتخب الإيراني بجانب المشجعين وعائلاتهم، لإقامة الصلاة والاستفادة من الخدمات الدينية.

يشار إلى أن مسجد البلدة، التي تقع في ساو باولو، يستضيف حاليا عدداً من لاجئي النزاع السوري منذ اندلاع الثورة عام 2011. ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الحكومة البرازيلية في 2010 فإن عدد المسلمين بالبلد اللاتيني يصل إلى نحو 25 ألفا.

وتلعب إيران في المجموعة السادسة بجانب الأرجنتين ونيجيريا والبوسنة والهرسك في رابع مشاركة مونديالية لها، فيما تأمل الجماهير الإيرانية مساهمة المدرب البرتغالي كيروش في إيصال المنتخب إلى أدوار متقدمة وتحقيق إنجاز تاريخي.