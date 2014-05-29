أيها السكيّر .. لا تموت

(١)

لو أنني قلت لأحد "أي أحد"، أن كرة القدم يمكنها أن تكون علاجا لمريض، أو حلاً لمشكلة، لـ"مسّه" ظن - وإن بسرعة عطسة - أنني أبالغ بشكل فادح الغباء.. ولو قال لي أحد "أي أحد" هذا الكلام، لربما رجمته بالظن نفسه.. ليس لأن كرة القدم اقل من ان تفعل ذلك، ولكن لأننا نحن اقل من ان نفهمها على هذا النحو الإنساني العظيم.



(٢)

في نهائي بطولة الأندية الأوروبية، التي ذهب ذهبها للملكي - المولود من رحم لؤلؤة تسر الناظرين، والشهي كقبلة لا يجف لُعابها - ريال مدريد، كان كريستيانو رونالدو، يحاول أن يعالج مريضا من موت مبكر، ويضخ في قلبه الحياة، ما وسعه الوقت والقدرة .



(٣)

هذا المريض بـ"بإدمان شرب الخمر"، والواقف على حافة قبره، في انتظار أن تدفعه جرعة زائدة إلى ظلام المرقد الأخير، لم يكن مشجعا عادياً، وانما كان "شقيقه"، الذي توسل النجاة من هذا الوحل اللزج مرارا، لكن الأيادي الكثيرة التي امتدت لتسحبه مما هو فيه، لم تكن بالقوة الكافية، لتنزعه تماماً من البقعة القذرة.



(٤)

ولأن رونالدو - كما تقول القصة الكئيبة - حاول علاج أبيه من "إدمان الكحول"، وعمل فوق تحمل قوة جسده الصغير، النحيل، لتوفير المال، لرعاية والده صحياً.. إلا ان الموت الذي أمهله فرصا كثيرة، لم يكن لينتظر مرة اخرى، فقبض روحه وهو في الـ52 من عمره ..



(٥)

لم يكن كريستيانو يرغب لقصة كهذه أن تتكرر مع شقيقه الصغير، لذا إختار كرة القدم لتكون علاجا له من هذا "المرض" القبيح، فقال له، كمن يعدُ طفلا شقيا بعلبة حلوى إن هدأ، وتوقف عن البكاء: "أسمعني يا هوغو، انت تذبل، والماء الذي في حوزتي اقل من الجفاف الذي يصيبك، انت تذبل يا هوغو، وأنا أريدك ان تعيش.. إن نجوت من هذا سأهديك شيئا عظيما، فهل ستنجو؟!"



(٦)

لكن هوغو الذي يمسح دموعا ويذرف اخرى، لم يكن يعرف كيف يمكنه جعل هذا الذبول يتوقف.. هو ايضاً يريد أن يعيش، لكنه مثل ابيه، ممدد على فراش الموت، في انتظار أن يمهلة فرصة اخيرة.. ولا يدرك حقا، هل هو قادر أن ينجو، هل يملك القوة، لقبول هدية اخيه؟!



(٧)

هذه الهدية كانت "كأس اوروبا - العاشرة" .. قبل هوغو اخيراً.. وقبّله رونالدو.. ومضى الاثنان في طريقهما، الأول يكافح شهوته في الشرب، والآخر يغذي شهوته في الفوز.. وفي اليوم المنتظر، خلع رونالدو قميصه وركض نحو المدرجات وانزل شقيقه من على مقاعدها، واحتضنه فرحاً بالفوز وبالنجاة، وأهداه القميص الملطخ بعرقه ودمائه ولهاثه على مدى عام كامل حافل بالمجد والكؤوس والجوائز والأرقام القياسية.. وكأنه يقول له: فعلت كل هذا من أجلك، من اجل الا تموت، لذا لم يكن كثيرا ابداً ولا صعبا ان تشفى من اجلنا كلنا.



(٨)

إذا، كرة القدم، يمكنها أن تفعل أشياء كثيرة سيئة، لكن يمكنها ايضا، ان تكون علاجا، واسألوا "الطبيب رونالدو"، فلم يترك هذا العملاق قلبا حزينا الا ومسده بفرح كثير.



*نقلا عن الرياضي السعودية