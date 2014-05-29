العين يتنازل عن قضيته ضد الروماني كوزمين

أعلن عبد الله النابودة رئيس نادي الأهلي الإماراتي، انتهاء أزمة مدربه كوزمين أولاريو مع فريقه السابق العين الذي تنازل عن دعوة قضائية يوم الأربعاء.





وقال النابودة في لوسائل الإعلام الإماراتية: "العين تنازل عن القضية ضد أولاريو، بتوجيهات من الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان النائب الأول

لرئيس نادي العين وهيئة الشرف". وأضاف: "كلنا فرحانين بالقرار والتوجيه السامي من سمو الشيخ هزاع، لا يوجد بيننا في الاندية الا منافسة شريفة".





وفي فبراير الماضي قضت محكمة في أبوظبي بحبس أولاريو كوزمين مدرب الاهلي لثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ بداعي قيامه الإساءة للعين أثناء تصريح صحفي، وتم تغريم الروماني غرامة قدرها 21 ألف درهع إماراتي، فيما عاقبت لجنة الانضباط، أولاريو بغرامة قدرها نحو نصف مليون يورو، إثر خلافه مع مسؤولي العين على بنود العقد قبل انتقاله إلى الأهلي.



ووضع تنازل العين حدا لأحد أشهر النزاعات القضائية في كرة القدم بالإمارات وستساهم على الأرجح في تقليل التوتر بين الناديين الذي اشتعل بعدما اقتنص الأهلي خدمات أولاريو من العين.

