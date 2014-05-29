القرون: الراهب تسلم حقوقه واتفاقية النصر نافذة

أعلن أحمد القرون، وكيل أعمال حسن الراهب، مهاجم فريق النصر السعودي، استلام الأخير يوم الخميس، كافة مستحقاته المالية البالغة مليونين و300 ألف ريال من بطل الدوري والكأس قبل يومين من انتهاء الاتفاقية السابقة بين الطرفين.

ووقع النصر مع مهاجمه الراهب (30 عاماً) في أواخر شهر مارس الماضي، على اتفاقية تجديد لمدة ثلاث سنوات مقابل 12 مليون ريال، وتسري اتفاقية التجديد؛ حالما يدفع النصراويون مبلغ (مليونين و300 ألف ريال) – قيمة المتأخرات - قبل نهاية شهر مايو الجاري، وهو ما تحقق بنجاح.



وقال أحمد القرون وكيل اللاعب، لـ"العربية نت" في حديث خاص: "حسن الراهب استلم كافة حقوقه المتأخرة لدى النصر، وتم إغلاق الجدل القائم بخصوص انتقاله إلى ناد آخر، حسن سيبقى لاعباً نصراوياً لمدة ثلاث سنوات، بجانب امتيازات خاصة تم الاتفاق عليها". وأضاف: "أشكر إدارة النصر على تعاملها المميز وخصوصاً رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي الذي أوفى بوعده".

وبدأ الدولي السابق مسيرته الكروية مع فريق الترجي (درجة ثانية) ثم انتقل إلى فريق الخليج، وبعد ذلك اشتراه الأهلاويون عقده مقابل خمسة ملايين ريال، وبعد أربع سنوات من اللعب بالنادي الجداوي، لعب حسن مع فريق نجران لمدة قصيرة قبل أن يحط الرحال في فريق النصر..



