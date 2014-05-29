إينزاغي يؤكد: لم يتصل بي أحد لخلافة سيدروف

نفى فيليبو إينزاغي، مهاجم ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، وجود أي تواصل بينه وبين إدارة ناديه الأسبق لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً لزميله كلارنس سيدروف الذي لا يحوز على رضا إدارة النادي.

وقال إينزاغي اليوم: "أود التأكيد على أنني مدرب فريق تحت 19 عاماً وسأظل في منصبي حتى يونيو 2016 ولم يتصل بي أحد فيما يتعلق بأي شيء آخر".

وأضاف: "أنا موظف في النادي وإذا ما طلبوا مني القيام بأدوار أخرى فإنني سأكون سعيداً بلعب أدوار أخرى وعدا ذلك فإنني سأستمر في أداء مهمتي التي أقوم بها الآن"، وتابع: "ما قرأته كان مؤثراً بالنسبة لي، هذا النادي يشكل حياتي وتاريخي".

واستطرد قائلاً: "توقفت عن اللعب مع هذا النادي وأي شيء سيطلبه مسؤولوه مني سأقوم به، كان بالإمكان أن أرحل في يناير إلا أنني أجبرت على البقاء وهو ما أسعدني، سأستمر في العمل مع لاعبي فريقي ما لم يتم إبلاغي بأمر مختلف".

وأمضى إينزاغي 11 موسماً مع ميلانو، حيث فاز بلقبين للدوري الإيطالي ولقبي دوري أبطال أوروبا إضافة لخوضه 57 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.