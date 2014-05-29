توتنهام أكبر المستفيدين من عاشرة الريال

حصل نادي ريال مدريد الإسباني، على 36 مليون يورو، قيمة الفوز بدوري أبطال أوروبا والتي نالها الفريق الأبيض إثر تغلبه على مواطنه أتليتكو مدريد 4-1 الأسبوع الماضي على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

ولم يكن الريال المستفيد الوحيد من التتويج الذي وصل إلى خزائنه، وقد تكون الملايين غير كافية لتسديد التزاماته المالية المترتبة على هذا الانتصار، حيث احتفل نادي توتنهام الإنجليزي بفوز الريال، لأنه سينال 20 مليون يورو بحسب بند في صفقتي انتقال الويلزي جاريث بيل والكرواتي مودريتش اللذين انتقلا إلى مدريد سابقا.

النادي الملكي مطالب بدفع مليون يورو لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب وجود شرط في عقد اللاعب حال الفوز بالكأس الأوروبية بجانب مليون يورو لنادي ملقة الذي باع إيسكو الصيف الماضي.

وينتظر بقية لاعبي الريال مبلغ 450 ألف يورو في حساباتهم البنكية، بعد اتفاقهم مع الرئيس فلورينتو بيريز، كمكافأة خاصة حال إحراز اللقب.

وسيحاول الإسبان تعويض الخسارة المالية، بعد إطلاق حملة تسويقية للاشتراك في عضوية النادي بالإضافة لطرح قميص تذكاري بمناسبة البطولة العاشرة، في وقت شهد فيه المتجر الرسمي للنادي في سنتياغو برنابيو حضورا كثيفا منذ الفوز بالمباراة لغرض شراء منتجات النادي الملكي.

