فهد بن خالد: أجانب أهلي جدة للبيع

أكد الأمير فهد بن خالد، رئيس نادي الأهلي السعودي، لـ"العربية نت" وصول عروض شراء من قبل أندية خارجية لشراء عقد البرازيلي موسورو وزميليه البرتغالي لويس ليال والكوري الجنوبي سوك هيون.

وقال فهد بن خالد في حديث خاص لـ"العربية نت": "نبحث عن عروض مناسبة، لكل اللاعبين الأجانب موسورو وليال وسوك، ولا توجد رغبة في استمرارهم مع الفريق".

وأضاف رئيس النادي الجداوي: "تلقينا عروضاً من أندية خارجية لشراء الثلاثي، وبالنسبة للأندية الخليجية لم يصلنا شيء وبإذن الله يتم بيعهم".

من جهته ترغب إدارة نادي العربي القطري في خدمات البرتغالي لويس ليال (27 عاماً)، من أجل قيادة الأخير لهجوم الفريق، فيما استفسر أكثر من ناد خليجي عن حالة لاعب الوسط البرازيلي مارسيو موسورو (30 عاماً).

ويرتبط وصيف كأس الملك، مع سوك هيون لعامين مقبلين، فيما تبقى بعقد ليال وموسورو عام واحد لكل منهما. وحضر الثلاثي إلى مدينة جدة السعودية عن طريق البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب الأهلي السابق، الذي اعتذر عن إكمال عقده بسبب ظروفه العائلية.