وست هام يعلن تعاقده مع الأرجنتيني زاراتي

أعلن نادي وست هام الإنكليزي، عن تعاقده يوم الخيمس مع الأرجنتيني ماورو زاراتي، لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، ويمتد العقد بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات.

وقال زاراتي لموقع ويست هام عبر الإنترنت: "لو سألتني عما يمكن أن أضيفه للتشكيلة فسأقول إني أتمنى أن أسجل أهدافا." وأضاف: "سأجلب أيضا مهارات في المراوغة وقدرات هجومية".



وسبق أن لعب الأرجنتيني زاراتي (27 عاماً) مع فريق بيرمنجهام الإنكليزي عام 2008، وسجل معه أربعة أهداف خلال 14 مباراة. فيما يتطلع وست هام بالتأكيد لمزيد من القوة الهجومية بعدما سجل 40 هدفا في 38 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي محتلاً المركز الثالث عشر.





ويعتبر زاراتي لاعب دولي سابق بمنتخب الأرجنتين تحت 20 عاما لكن فرصه في

المشاركة مع المنتخب الارجنتيني الأول في كأس العالم المقبلة ضئيلة جدا في ظل وجود سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي وجونزالو هيجوين وإيزيكيل لافيتسي ورودريجو بالاسيو.



