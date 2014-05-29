وفاة مالك مانشستر يونايتد عن 85 عاماً

توفي الأميركي مالكولم غلايزر مالك نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي وتامبا باي بيوكانيرز اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان على موقع تامبا باي: "يؤسف تامبا باي بيوكانيرز أن يعلن رحيل مالكلوم غلايزر صباح اليوم عن عمر 85 عاما".

وأضاف: "ساهم غلايزر، القائد التجاري الدينامي، بجعل بيوكانيرز نموذج امتياز واحد أكثر الأندية المحترمة في الدوري".

واشترى غلايز يونايتد في 2005، وبرغم الديون التي وقع فيها نجح في إحراز لقب الدوري خمس مرات ودوري أبطال أوروبا في 2008.

واشتكى جمهور يونايتد من إنفاق إدارة غلايزر الملايين لخدمة ديون النادي والتي كان يمكن استغلالها في جلب اللاعبين.