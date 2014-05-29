"حالة وفاة" و5 آلاف يورو تمنعان الجيزاني من "فرنسا"

كشف وليد الجيزاني، عن انتهاء تجربته الفرنسية، والتي خاضها خلال الأسابيع الماضية، دون أن يوقع لأي من الفريقين اللذين شارك في صفوفها على سبيل التجربة، وذلك لأسباب إدارية ومالية، جعلته يفضل العودة الى السعودية من جديد ودراسة العروض المقدمة له.

وقال الجيزاني لـ"العربية.نت": "عندما ذهبت إلى فرنسا، كنت متفقاً مع نادي كان الفرنسي، الذي يلعب في الدرجة الثانية وصعد مؤخراً إلى الدرجة الأولى، لكن المشكلة التي أعاقتني عن إتمام التوقيع، هي الخلافات الإدارية بين أعضاء مجلس الإدارة الذين يعارضون بيع النادي، وهي الفكرة التي طرحها ابن مالكه، عقب وفاة الأخير قبل حضوري بأسابيع".

وتابع مهاجم الأهلي والشباب والهلال السابق حديثه عن التجربة التي خاضها في النادي الذي أنتج زين الدين زيدان، الأسطورة الفرنسية، ويقول: "أُعجب باتريس غرانايد، مدرب الفريق بإمكانياتي، لكنه اعترف لي بصراحة عن ضبابية الصورة بالنسبة له، فهو يخشى حضور إدارة جديدة وبالتالي إنهاء عقده، لكنه ترك الباب مفتوحاً لي للحضور مستقبلاً والانضمام بنفس الميزات التي قدمها مدير الاحتراف لي، متى ما استقر وضع النادي وضمن هو بقاءه بمنصبه".

وأثناء خضوعه للتجربة في كان، شاهده فيليب لابولت، مدرب فريق مانت، الذي ينافس بدوري الدرجة الرابعة الفرنسي، ويضيف: "في مباراة ودية سأل لابولت نظيره غرانايد عني، فأجابه الأخير عن وضعي، فطلب التواصل معي، وذهبت الى باريس حيث يقع مقر النادي بإحدى ضواحيها".

وتفاجأ الدولي السعودي السابق بقيمة العرض المقدم له من قبل مسيري مانت، وأورد: "عرضوا علي مبلغ 5000 يورو راتباً شهرياً يشمل بدل السكن، وعندما طلبت منهم رفع العرض، أجابوني بأن هذا هو الحد الأعلى للرواتب بالنادي ولا يحصل عليه سوى 6 لاعبين، وحقيقةً لم أقبل لأن هذا الرقم لا يناسبني مطلقاً، مما دعاني للاعتذار منهم والعودة الى السعودية من جديد".

ويؤكد الجيزاني وجود عدد من الأندية الرامية الى الحصول على خدماته في الموسم المقبل بعد انتهاء عقده الاحترافي مع الشعلة، ويضيف: "لدي عدد من العروض الاحترافية، ومنها نادي الشعلة الذي أعتبره الأقرب للحصول على توقيعي" وفي حالة انتهاء مشاكل نادي كان الإدارية أجاب: "يعتمد ذلك على إدارة النادي الذي سأرتبط به في الفترة المقبلة، وبالتأكيد سأكون مسروراً لو وافقت وخضت التجربة مع الفريق الفرنسي".