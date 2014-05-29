"خطاب" يبعد السعودية عن "آسيا 2019"

كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن اليكس سوساي، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يجهز خطابات رسمية للاتحادات التي تقدمت بطلب استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2019، لإطلاعها على كافة التفاصيل المختصة بالسباق نحو الحصول على البطولة، والذي شاركت به السعودية إلى جانب الإمارات وإيران.

وطبقاً لما أشارت إليه "العربية.نت" الشهر الماضي، فإن الموعد النهائي لاستقبال ملفات الدول المترشحة سيكون مع نهاية مايو الجاري، حيث بقي الملف السعودي ناقصاً للضمانات الحكومية بعد رفض وزارتي التجارة والمالية إعطاء الضمانات الخاصة بهما، قبل رفع الملف إلى الاتحاد القاري.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أحمد الخميس، أمين عام الاتحاد السعودي، متشبثاً بالأمل، رافضاً إغلاق الباب أمام أي مستجدات قد تطرأ على الملف، قبل إغلاق المدة المحددة، ويقول لـ"العربية.نت": "لن نقول إننا خرجنا من السباق حتى يعلن الاتحاد الآسيوي ذلك، وبالنسبة لنا مازلنا نعمل جاهدين لإكمال الملف وإرساله إلى الاتحاد الآسيوي، على أن يقرر مسؤولوه بعد ذلك بخصوص جميع الملفات التي بحوزتهم، سواء بإغلاق الباب أمام بعض الملفات، أو التمديد لفترة أطول".

ولا يخفي أحد المقربين من ملف الاستضافة السعودية، أن خروج بلاده من السابق بات أمراً واقعاً، ويقول: "يستغرق تنفيذ كتيب الاستضافة الذي يشرح كل الإمكانيات المتاحة والتي يمكن للمستضيف أن يقدمها للزوار، قرابة شهر أو أكثر، وللأسف الملف السعودي مازال متوقفاً عن الخطوة الأولى، وهي الضمانات الحكومية، ولم ينقصه سوى وزارتين فقط بعدما جمع المسؤولون عنه 7 ضمانات من جهات أخرى".

وكانت الإمارات قد قدمت ملفها كاملاً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر محمد الظاهري، أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مؤكداً أن جميع مؤسسات البلاد تدعم الملف في سبيل الحصول على التنظيم الثاني للبطولة القارية.