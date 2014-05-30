أهلي جدة يستعد لإعلان جوستافو مدرباً للفريق

توصلت إدارة نادي الأهلي السعودي، إلى اتفاق مع الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، مدرب فريق إيميلك الإكوادروري، فيما سيتم إعلان الخبر رسمياً خلال الأيام المقبلة.



وبحسب تأكيدات مصادر خاصة، فإن مسؤولي أهلي جدة اتفقوا مع جوستافو، لخلافة مقعد البرتغالي فيتور بيريرا، وتبقت بعض الإجراءات الروتينية، في إشارة إلى التوقيع الرسمي.



ويملك الأرجنتيني جوستافو كونتيروس (49 عاماً) سجلا حافا بالتدريب، إذ يعتبر من نخبة المدربين بقارة أمريكا الجنوبية، حيث حاز على لقب الدوري الإكوادوري مؤخراً مع فريق إيمليك، وسبق له تدريب سان لورينزو الأرجنتيني عام 2003، ثم رحل لتدريب العديد من الأندية البوليفية قبل تولي منتخب بوليفا بين عامي 2010 و2012.

