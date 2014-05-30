إيتو يقود ثورة بمنتخب الكاميرون قبل ودية ألمانيا

هدد لاعبو المنتخب الكاميروني اتحاد بلادهم، بمقاطعة التدريبات وعدم خوض المباراة الودية أمام المنتخب الألماني، الأحد المقبل، في حال فشل التوصل إلى اتفاق مالي.

وعلى ذمة "ليكيب" الفرنسية، فإن قائد المنتخب، صامويل إيتو، بجانب زملائه جويل ماتيب وإريك موتينج وجاك زوا، طالبوا بـ50% من العائدات المالية التي يتحصل عليها اتحاد الكرة من قبل الرعاة.

وعلق إيتو، مهاجم تشلسي الإنجليزي السابق: "لا نريد شيئاً من البلاد، لكننا عملنا من أجل هذا المال الذي حصل عليه الاتحاد، لذلك نريد أن نعرف نصيبنا منه". وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الرياضة توصلت إلى اتفاق مع اللاعبين بشأن المكافآت، بيد أن المشكلة برمتها قائمة مع اتحاد الكرة.

وتخوض الأسود الإفريقية، مبارياتها بالمونديال أمام البرازيل والمكسيك وكرواتيا، فيما يعسكر الفريق حالياً بمدينة كوفشتين النمساوية استعداداً للمحفل الدولي.