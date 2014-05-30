الأخضر ينهي معسكر إسبانيا بـ"هزيمة" أخرى

تلقى المنتخب السعودي هزيمته الثانية في معسكره الإسباني، حيث سقط أمام منتخب جورجيا بهدفين، في مباراة أقيمت بمدينة خيريز.

وأضاع ناصر الشمراني فرصة خطيرة بالدقيقة العاشرة، ورد عليها المنتخب الجورجي بكرة جانبت القائم، قبل أن يسجل أوركلاسيفلي هدف جورجيا الأول من ركلة حرة مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب السعودي هز شباك الجورجيين، لكن حارس مرمى الأخير كان بالمرصاد لتسديدات لاعبي الأخضر المتتالية، وأبرزها تسديدة حسن معاذ التي حولها إلى ركنية.

وفي خضم بحث السعوديين عن التعادل، استغل دفالشيفلي خطأ دفاعياً وحول الكرة العرضية إلى شباك فوز القرني في الدقيقة 76.

وسيعود المنتخب السعودي إلى الديار بهزيمتين ثقيلتين أمام منتخبين أقل منه بالتصنيف الدولي، حيث هزم قبل ذلك من مولدوفا بـ4 أهداف نظيفة.