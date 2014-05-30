حسن الراهب: الدوري للنصر.. ولوبيز آلمني

عبر حسن الراهب، مهاجم فريق النصر السعودي، عن سعادته البالغة باستلام مستحقاته المالية المتأخرة، وتجديد عقده تلقائياً مع بطل الدوري والكأس حتى عام 2017.

وقال الراهب لـ"العربية.نت" في حديث خاص: "أطمئن النصراويين بأنني سأبقى في البيت النصراوي ثلاث سنوات مقبلة. أشكر الأمير فيصل بن تركي الذي أوفى بوعده، وهذا غير مستغرب". وأضاف: "العميد فهد المشيقح كان له دور كبير، إلى جانب طلال الرشيد الذي كان حلقة وصل مع وكيل أعمالي أحمد القرون".

وارتبط الراهب (30 عاماً) بشائعات انتقاله إلى فريق الهلال، في حال عدم تسديد النصراويين لمستحقاته المالية: "لم تكن هناك مفاوضات رسمية، أنا ملتزم مع النصر بالاتفاقية التي تحققت. النصر منزلي، ولن أخرج منه، لأن الناس هناك عاملوني بحب واحترام وتقدير".

وأشار لاعب الأهلي ونجران السابق، إلى أنه عازم برفقة زملائه على تحقيق لقب الدوري السعودي مجدداً، وعدم التنازل عن منجزات الموسم الفائت، فيما عاتب الراهب، الإسباني لوبيز، مدرب المنتخب السعودي، بعدما وجد نفسه خارج تشكيلة الأخضر خلال معسكره الحالي، وقال: "أتضايق كثيراً عندما لا أجد اسمي داخل تشكيلة منتخب بلادي، كافحت وأصررت وأثبت نفسي مع النصر، علامات استفهام كبيرة على عدم استدعائي، هذا شيء يحزّ بنفسي كثيراً".

وفي نهاية حديثه، طلب حسن الراهب من جماهير النصر تكرار تجربتها المميزة بالملاعب السعودية، فيما أبدى أمنياته بالتوفيق لسامي الجابر، مدرب الهلال، الذي تمت إقالته من منصبه قبل أيام، نافياً أن تكون نتائج النصر المتفوقة على الفريق الأزرق ضمن أسباب تنحي الجابر عن كرسي التدريب الهلالي.