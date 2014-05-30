العروبة السعودي يعزز هجومه بالجيزاني

ضمت إدارة نادي العروبة السعودي، وليد الجيزاني، مهاجم فريق الشعلة السابق، من أجل قيادة خط الهجوم لمدة موسم كامل، ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية بعد توقيع العقد يوم الجمعة.

ولم تكتمل تجربة الجيزاني (31 عاماً) بالنجاح في الملاعب الفرنسية، حيث ذهب إلى هناك من أجل الانضمام إلى فريق كان (درجة ثانية)، بيد أن ظروفا إدارية ومالية حالت دون بقاء اللاعب هناك فيما يعتبر أكثر السعوديين تنقلاً بين الأندية، إذ لعب مع أندية الهلال والشباب والأهلي والرائد في مواسم سابقة.

من جانبه، تلقى مسؤولو فريق الخليج السعودي، موافقة من قبل إدارة النجم الساحلي التونسي، على ارتداء العاجي الحبيب مايتي قمصان الخيلج لمدة عام، وسبق للاعب الاحتراف بالملاعب السعودية عبر بوابة فريق النهضة الموسم الفائت.