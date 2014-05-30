حشود هلالية في استقبال الروماني ريجكامب

وصل الروماني لورينتو ريجكامب، المدرب الجديد لفريق الهلال السعودي، إلى العاصمة السعودية الرياض فجر الجمعة، وسط استقبال جماهيري أزرق حافل، فيما سيتولى ريجكامب قيادة وصيف الدوري السعودي لمدة موسمين مقبلين.

وبالرغم من المعارضة الجماهيرية لإدارة النادي على خلفية قرار إقالة سامي الجابر قبل أيام، فإن الجماهير احتشدت في مطار الملك خالد بالرياض، مستقبلة صاحب الـ38 عاماً. وسيذهب الأخير مساء اليوم إلى مقر النادي من أجل لقاء مسؤولي النادي وعلى رأسهم الرئيس عبدالرحمن بن مساعد الذي سيقدمه إلى وسائل الإعلام يوم السبت.

وينتظر الهلاليون من ريجكامب تحديد موقع معسكر الفريق بإحدى المدن الأوروبية، استعداداً للموسم المقبل، لخوض دور ربع نهائي أبطال آسيا أمام السد القطري، فيما سيتم تحديد بديل المحترف الإكوادوري كاستيلو في وقت لاحق.