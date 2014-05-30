رعاية الشباب تحدد 8 يونيو موعداً لـ"عمومية" الاتحاد

تلقى اتحاد جدة خطابا من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، يفيد بعقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي يوم 8 يونيو القادم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب القوائم والأسماء المعتمدة والمعلنة في الموعد السابق لعقد الجمعية، والتي تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية.

ويعيش النادي الغربي في أزمات إدارية متكررة منذ نوفمبر الماضي، حيث استقال محمد فايز، رئيس النادي الأسبق، وخلفه عادل جمجوم، نائب رئيس النادي بالمنصب حتى أواخر يناير الفائت، حين تم انتخاب إبراهيم البلوي رئيساً للنادي.

وفي مطلع الشهر الماضي، قررت الرئاسة العامة لرعاية الشباب إقالة أعضاء مجلس الإدارة، مع الإبقاء على البلوي، وحاتم الغامدي أمين عام النادي، لحين انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.