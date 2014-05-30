علواني الاتحاد: العميد في أزمته السابقة.. لم يتغير شي

اعترف خالد العلواني، مدير فريق اتحاد جدة (درجة الأولمبي)، لـ"العربية.نت" أن عدم صرف الإدارة رواتب اللاعبين منذ عام كامل كان خلف استقالته من النادي الغربي يوم الخميس.

وقال العلواني لـ"العربية.نت": "الأمور تسير ضمن نفس الطريق الذي سارت عليه الإدارة السابقة، النادي يمر بأزمة لا تساعد الموظف على العمل، لا يتم تلبية طلباتنا الضرورية، ولم تصرف رواتبنا منذ عام كامل بجانب انعدام الحوافز". وأضاف: "كلما ذهبت إلى إبراهيم البلوي، رئيس النادي لتوضيح المشاكل، كان يحولني إلى حامد البلوي الذي يمنحني وعوداً لم تتحقق للأسف".

وأوضح العلواني حقيقة الرواتب المتأخرة في قطاع الفريق الأولمبي قائلاً: "رواتب اللاعبين لم تصرف طوال عام كامل أثناء منافسات الموسم، ولكن تسلم اللاعبون ليلة البارحة راتب شهر واحد، وبعض من المدربين استلم أكثر من مرتب شهر، بينما أنا لم أستلم ريالاً واحداً حتى الآن بجانب بعض زملائي".

وكشف خالد عن معاناة أفراد الفريق: "بعض اللاعبين يأتون من خارج مدينة جدة، بعضهم يسكن في شقق مفروشة، ولا يمكنهم دفع مبلغ الإيجار، اضطررنا إلى دفع المال من جيوبنا الخاصة، وينطبق الحال على مدرب الفريق حسن خليفة".

وختم مدير فريق الاتحاد المستقيل، حديثه عن المسؤولين الذين لم يخاطبوه من أجل الاستمرار بقيادة الطاقم الإداري الموسم المقبل، مما اعتبره تهميشاً جعله يغادر المشهد كي ينال قسطاً من الراحة بعد عمل دام ست سنوات متواصلة.

