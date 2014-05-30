عن هجرة اللاعبين..

أغرب ما سمعت هذه الأيام تهديد لاعبي الدوري الجزائري بالهجرة إلى تونس هربا من "جحيم" قرار تسقيف الأجور الذي يعتزم اتحاد الكرة تنفيذه الموسم المقبل لوضع حد لمديونية الأندية وإفلاسها.

اللاعبون الذين لم يتجاوبوا في البدء مع الورشات التي فتحها اتحاد الكرة حول الموضوع، لعدم اكتراثهم به أو لمستواهم التعليمي المحدود، تفطنوا أخيرا إلى ضرورة التكتل في نقابة تدافع عن مصالحهم، على أن تكون البداية من الضغط على الإتحاد للعدول عن قراره الذي لن يجني منه الدوري، حسبهم، إلا.. الخيبات!

بصراحة كنت سأوافق هؤلاء اللاعبين لو أنهم بادروا منذ سنوات إلى الدفاع عن اللاعبين "الصغار" ممن تمر عليهم المواسم وتتشابه دون أن يقبضوا دينارا واحدا من أنديتهم المفلسة أو الفقيرة، أو أنهم تذكروا اللاعبين القدامى ممن أدارت لهم الدنيا ظهرها بعدما توقفت "رُكبهم" عن الركض بالميادين وهجرتهم الجماهير .. لو فعلوا ذلك لكبروا في أعين الناس ودافعوا عنهم في خطوتهم الجديدة. لكن ذلك لم يحدث، والذي حدث أن أعدادا من اللاعبين تحولوا، في غفلة من الشعب والقانون، إلى "أثرياء جدد" بفعل الأموال التي تضخ عليهم من "خزينة الدولة" دون رقابة أو حسيب ودون أن يقوم هؤلاء بالإجراءات المتعارف عليها من دفع لاشتراكات الضمان الأجتماعي والضريبة على الدخل!

كان يمكن أن ندافع عن "تمرد" اللاعبين ونعتبر أن من حقهم ذلك طالما أن عصر الإحتراف يقتضي عدم التساوي في الأجر قياسا بعدم التساوي في الموهبة والمستوى والأداء فوق المستطيل الأخضر.. لكن ماذا يقول هؤلاء عن لاعبين مستواهم محدود لا يستطيعون –بالكاد- إكمال تسعين دقيقة في لياقة جيدة حتى لا نقول أشياء أخرى عن مستواهم الفني والتكتيكي البعيد حتى نظرائهم من الجيران. أكثر من ذلك فإن هؤلاء الأثرياء الجدد بأموال الشعب لم ينجح منهم أي لاعب بفرض مكانه بالمنتخب الأول غير قادرين على مقاومة موجة المحترفين التي شوهت، بدورها، نسيج المنتخب وسمعته.

هل يعقل مثلا أن يأخذ المدافع حشود من مولودية الجزائر ثلاثة ملايين دينار شهريا من خزينة سوناطراك (وهي في النهاية خزينة الشعب) وهو أعجز من أن يفرض مكانه بالمنتخب؟ وهل يعقل أن يتحول المدافع في الفريق (حشود مثالا دائما) إلى مهاجم للمولودية ومنقذها في الأوقات الصعبة؟ وهل يعقل أن يكون أفضل لاعب بالدوري.. مدافع (حشود دائما)؟

ثم، بعد هذا، أي بطولة ستستضيف هؤلاء، وفق شروطهم كما يقولون، وجميعهم لاعبون عاديون وغير دوليين ولا أثر لهم بالمنتخب الأول؟

أنني أتصور أن رئيس اتحاد الكرة حين سمع بتهديدات هؤلاء اللاعبين اعتدل في جلسته مع مريديه ومعاونيه وأخذ من غليونه نفسا قويا (ما دام بعض لاعبي الخضر يأخدون الشيشة !!) وأعلنها أمامهم :" الباب يفوت جمل!!".



*نقلا عن الحياة السعودية