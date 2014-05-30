فينغر يمدد عقده مع أرسنال حتى 2017

وافق الفرنسي أرسين فينغر، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، يوم الجمعة، على تمديد عقده مع إدارة النادي اللندني حتى عام 2017، وقد يتم الإعلان الرسمي يوم السبت.

وبحسب شبكة "BBC" البريطانية، فإن فينغر (64 عاماً)، وافق على توقيع العقد الجديد وسط رغبة كبيرة باكتساح سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق. وسبق أن أشار المدرب الفرنسي إلى رغبته في نهاية الموسم بالبقاء في ملعب الإمارات كمدرب لبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدأ الفرنسي مشواره التدريبي عام 1984 مع فريق نانسي الفرنسي، ومنه إلى مواطنه موناكو، وفي عام 1994 انتقل إلى اليابان لتدريب فريق ناغويا غرامبوس، وبعد عامين تعاقد معه نادي أرسنال حتى الآن، ليصبح فينغر أقدم مدرب في مسابقة البريمرليغ بعد اعتزال السير أليكس فيرغسون من إدارة مانشستر يونايتد.